«Талибан» заявил о победе над США

В Афганистане сегодня отмечают День независимости. Талибы заявили, что победили «высокомерную силу и заставили ее уйти».

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» в День независимости страны объявило о победе над США. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 19 августа.

«Хвала Господу, сегодня мы празднуем годовщину независимости от британской оккупации, в то время как мы – милостью Бога – и благодаря сопротивлению джихада победили другую мощную и высокомерную силу и заставили ее уйти с чистой земли Афганистана», – говорится в сообщении.

В заявлении также утверждается, что народ Афганистана одержал верх «над тремя надменными империями три века подряд» (имеются ввиду Великобритания, СССР и США).

Также талибы обратились к имамам с призывом в ходе пятничных молений убеждать сограждан сотрудничать с грядущим правительством страны.

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