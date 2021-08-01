СП-2 – это формат оружия – Зеленский

Российский газопровод это риск не только для Украины, но и для всей Европы, считает глава государства.

Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно российского газопровода Северный поток-2 между США и Германией. Эту тему президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать на встрече с американским лидером Джо Байденом. Об этом глава государства заявил в интервью.

Как подчеркнул Зеленский, позиция ФРГ и США Украину не удовлетворяет.

«Люди должны понимать: вопрос достроить – это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет», – сказал Зеленский.

По его словам, российский газопровод это риск не только для Украины, но и для всей Европы. И дело не только в потерянных Украиной деньгах, которые она получает от РФ за транзит газа в ЕС.

«Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно (Россия может себе позволить) создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история», – сказал Зеленский.

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