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09:00 20 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе

Президенты Франции и России провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине и в Афганистане.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг, 19 августа, обсудили ситуацию в Афганистане, а также на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», – говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что оба президента выразили «готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности».

Также главы обговорили напряженную ситуацию на Донбассе.

Путин в разговоре с Макроном пожаловался на то, что Киев якобы «тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям».

При этом глава Кремля подтвердил настрой на координацию усилий РФ и Франции в нормандском формате.

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Тэги: Путин, Донбасс, макрон
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