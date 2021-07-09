Полиция предотвратила поставку в Украину миллиона фальшивых долларов

В Киеве полиция ликвидировала международный канал поставки поддельных денег. Их привозили через Крым из Турции.

Во время расследования правоохранители установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии. Злоумышленники наладили канал поставки и сбыта поддельных долларов США. Фальшивки доставляли вне таможенного контроля через Крым из Турции.

Для сбыта фальшивых денег злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров. Там они принимали заказы и вели переписку с «покупателями», а «товар» доставляли через почтовые отделения и при личных встречах.

Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы и наличными. Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60% номинальной стоимости долларов США.

Во время обыска полицейские изъяли более 30 тысяч поддельных долларов. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину фальшивки общим номиналом 1 млн долларов США.

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