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Главная » Украина » Спорт
05:26 20 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Марлос больше не будет играть в сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос сообщил о завершении карьеры в национальной команде Украины.

33-летний футболист сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.

«Я иду из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда необходимо это сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы», – заявил бразилец.

Также Марлос поблагодарил всех за возможность играть за сборную Украины и за поддержку.

«Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем», – подытожил полузащитник.

Напомним, футболист дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в рамках отбора к чемпионату мира против сборной Косово. Всего за четыре года Марлос сыграл 26 матчей за сборную, в которых забил один гол.

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Тэги: сборная Украины, футбол
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