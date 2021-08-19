Путин и Меркель обсудили транзит газа по Украине

Транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от контрактов на поставки и состояния ГТС, а Северный поток-2 уже почти достроен, заявил президент РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа после 2024 года. Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с Путиным.

Как известно, действующий контракт истекает в 2024 году.

В свою очередь Путин отметил, что РФ готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но должна понимать, сколько будут закупать. Российский лидер заявил, что заверил Меркель в полном выполнении Россией договоренностей по украинскому транзиту даже после ее ухода с поста канцлера, передает ТАСС.

При этом Путин отметил, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния ГТС.

Он также рассказал, что строительство газопровода Северный поток – 2 близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

«15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению строительство», – сказал Путин.

По его словам, маршрут транспортировки газа в Европу по Северному потоку – 2 короче на две тысячи километров, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

Путин также заявил, что разговоры о том, что строительство Северного потока – 2 является политическим процессом, – «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

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