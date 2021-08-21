Данилов о санкциях РФ: Лучший подарок

Секретарь СНБО считает меры, введенные против него российским правительством, «высшей оценкой» своей работы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение против него санкций со стороны РФ, назвав их «лучшим подарком ко Дню независимости». Об этом он написал в Facebook 21 августа.

«Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, «чтобы и духу не было», – подчеркнул Данилов.

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