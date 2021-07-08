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08:00 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия передала Украине партию CОVID-вакцины

Встреча немецкого посла и главы МОЗ Украины состоялась накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба германского посольства в Facebook.

В посте указано, что Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе.

Кроме того, в посольстве информировали, что к концу года Берлин предоставит по меньшей мере 30 миллионов доз CОVID-вакцины государствам, которые в этом нуждаются.

По данным СМИ, стоимость переданной партии составляет примерно шесть миллионов евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

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Тэги: Германия, вакцинация, AstraZeneca, CОVID-вакцина
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