Кулеба рассказал, кого эвакуировали из Афганистана

Среди эвакуированы – дети, женщины, журналисты, активисты и военные, застрявшие на военной базе под Кабулом.

Военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 22 августа, из Кабула в аэропорт Борисполь доставил 83 эвакуированных граждан. Среди них – дети, женщины, иностранные журналисты и общественные деятели, сообщает Офис президента.

Из 83 прибывших в Украину – 31 гражданин нашей страны.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, эвакуированы журналисты изданий Wall Street Journal и Радио Свобода. Также на родину прилетели 12 украинцев, застрявших на военной базе.

«Особенно был рад видеть одного из 12-ти украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой», – написал Кулеба в Facebook.

Он добавил, что сейчас идет работа над следующим рейсом из Кабула. В Афганистане остаются более 100 украинцев.

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