Украина надеется на оружие от Германии

Зеленский планирует во время встречи с президентом США Джо Байденом «очень предметно» обсудить вопросы развития украинского флота.

Президент Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия от Германии, сообщил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

По словам Зеленского, Украина обращалась с просьбой о поставках оружия к немецкому правительству, но получала отказы.

Однако, в рамках учений, в том числе совместно со странами НАТО, и Европа, и Германия поддерживают Украину, отметил глава украинского государства.

«Но нам нужны предметные, очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы еще на это действительно рассчитываем и ожидаем… Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с канцлером Меркель) мы не говорили. Наверное, за ланчем мы поднимем этот вопрос», – сказал президент Украины.

Зеленский отдельно подчеркнул, что 31 августа во время встречи с президентом США Джо Байденом планирует «очень предметно» обсудить вопросы развития украинского флота.

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