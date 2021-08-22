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08:00 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

В благодарность за многолетнюю поддержку Украины президент Владимир Зеленский отметил канцлера Германии Ангела Меркель во время ее визита в Киев государственной наградой, орденом Свободы, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо», – сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Меркель.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

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Тэги: Меркель, награждение, орден свободы
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