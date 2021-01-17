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09:00 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский раздал награду Национальная легенда

Посмертно награду Национальная легенда Украины получил выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.

Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Лауреатами новой награды стали:

Национальная легенда украинской поэзии – Юрий Рыбчинский,

Национальная легенда украинской живописи – Иван Марчук,

Национальная легенда украинского футбола – Олег Блохин,

Национальная легенда украинского хореографии – Мирослав Вантух,

Национальная легенда украинского балета – Елена Потапова,

Национальная легенда украинской музыки – София Ротару.

Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.

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Тэги: премия, награда, национальная легенда
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