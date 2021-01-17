Зеленский раздал награду Национальная легенда
Посмертно награду Национальная легенда Украины получил выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.
Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Лауреатами новой награды стали:
Национальная легенда украинской поэзии – Юрий Рыбчинский,
Национальная легенда украинской живописи – Иван Марчук,
Национальная легенда украинского футбола – Олег Блохин,
Национальная легенда украинского хореографии – Мирослав Вантух,
Национальная легенда украинского балета – Елена Потапова,
Национальная легенда украинской музыки – София Ротару.
Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.