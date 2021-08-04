Украина рассчитывает на следующий транш от ЕС

Украиной обеспечено выполнение структурных «маяков», которые необходимы для первого пересмотра программы, отметил Шмыгаль.

Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения», – заявил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных «маяков» и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

Со своей стороны исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

Стороны также обсудили Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

«Уверен, что уже в сентябре состоится первый раунд переговоров по дальнейшей отмене таможенных тарифов в двусторонней торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС», – отметил премьер.

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