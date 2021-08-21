В Киеве открывается первый саммит «Крымской платформы»

Он станет переговорной площадкой, на которой будут обсуждать вопрос передачи контроля над полуостровом Украине.

Делегации из 44 стран, среди которых все государства-члены ЕС, США, Канада, Грузия, Турция, Австралия, Япония, будут участвовать в саммите, проводимом по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. В их числе будут 9 президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.

Цель мероприятия – вернуть тему Крыма в международную повестку, усилить давление на Россию, обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.

Представителей России на нем не будет.

В преддверии саммита Россия ввела санкции против 73 украинских чиновников, среди которых глава МИД Дмитрий Кулеба.

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