НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
08:13 23 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Киеве открывается первый саммит «Крымской платформы»

Он станет переговорной площадкой, на которой будут обсуждать вопрос передачи контроля над полуостровом Украине.

Делегации из 44 стран, среди которых все государства-члены ЕС, США, Канада, Грузия, Турция, Австралия, Япония, будут участвовать в саммите, проводимом по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. В их числе будут 9 президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.

Цель мероприятия – вернуть тему Крыма в международную повестку, усилить давление на Россию, обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.

Представителей России на нем не будет.

В преддверии саммита Россия ввела санкции против 73 украинских чиновников, среди которых глава МИД Дмитрий Кулеба.

Источник:
Тэги: Крымская платформа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.08.2021 18:00
На саммит Крымской платформы прибывают участники
ТОР
17.08.2021 09:00
Швеция присоединится к Крымской платформе
ТОР
16.08.2021 13:00
Канада примет участие в Крымской платформе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com