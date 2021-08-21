В Киеве открывается первый саммит «Крымской платформы»
Он станет переговорной площадкой, на которой будут обсуждать вопрос передачи контроля над полуостровом Украине.
Делегации из 44 стран, среди которых все государства-члены ЕС, США, Канада, Грузия, Турция, Австралия, Япония, будут участвовать в саммите, проводимом по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. В их числе будут 9 президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.
Цель мероприятия – вернуть тему Крыма в международную повестку, усилить давление на Россию, обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.
Представителей России на нем не будет.
В преддверии саммита Россия ввела санкции против 73 украинских чиновников, среди которых глава МИД Дмитрий Кулеба.