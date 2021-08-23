Папа Франциск собрался на покой по состоянию здоровья

В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил отойти от дел. Летом Франциск перенес операцию.

Папа римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, сообщает газета Libero.

В Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил отойти от дел.

Летом Франциск перенес операцию на кишечнике, в последнее время он жалуется только на боли в ногах.