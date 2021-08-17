Украинский флаг запустили в небо в Москве

Опубликовано видео, как в центре столицы России на воздушных шарах в небо запустили флаг Украины.

В центре Москвы, Россия, в небо на воздушных шарах запустили государственный флаг Украины.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 августа.

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