17.08.2021 13:35
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20:00 23 Августа 2021 0 Комментарии
Украинский флаг запустили в небо в Москве
Опубликовано видео, как в центре столицы России на воздушных шарах в небо запустили флаг Украины.
В центре Москвы, Россия, в небо на воздушных шарах запустили государственный флаг Украины.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 августа.
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Тэги: Москва, украинский флаг
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