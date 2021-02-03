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11:00 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Появление более смертоносного штамма COVID-19 неизбежно

Швейцарский иммунолог утверждает, что миру следует подготовиться к появлению суперкоронавируса.

В следующем году в мире появится новый вариант коронавируса COVID-19, который спровоцирует более опасную фазу пандемии, предупредил иммунолог из высшей технической школы Цюриха Сай Редди в интервью газете Blick.

«COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас», – отметил ученый.

По его словам, скоро штаммы Бета из Южной Африки и Гамма из Бразилии, которые уже развили мутации, станут еще заразнее, а «индийский» вариант Дельта «научится обходить иммунитет». И эти изменения, утверждает Редди, неизбежны.

В связи с этим эксперт заявляет, что необходимо как можно раньше распознать новый вариант коронавируса, чтобы компании-производители вакцин смогли быстро адаптировать свои препараты для противодействия инфекции.

«Иммунная система и вирус – это как два танцора. Иммунитет как бы двигается, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь», – резюмировал иммунолог.

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Тэги: смертность, штамм, covid-19, COVID-22
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