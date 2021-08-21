Лондонский «Арсенал» установил антирекорд

«Арсенал» впервые в своей истории стартовал в чемпионате Англии с двух поражений, не забив ни одного мяча.

Во втором туре Английской премьер-лиги на «Эмирейтс» состоялось лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси».

«Канониры» потерпели поражение – 0:2.

В стартовом туре подчиненные Микеля Артета с аналогичным счетом проиграли на выезде дебютанту АПЛ «Брентфорду».

Тэги: футбол, антирекорд