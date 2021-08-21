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01:29 24 Августа 2021 0 Комментарии
Лондонский «Арсенал» установил антирекорд
«Арсенал» впервые в своей истории стартовал в чемпионате Англии с двух поражений, не забив ни одного мяча.
Во втором туре Английской премьер-лиги на «Эмирейтс» состоялось лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси».
«Канониры» потерпели поражение – 0:2.
В стартовом туре подчиненные Микеля Артета с аналогичным счетом проиграли на выезде дебютанту АПЛ «Брентфорду».
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Тэги: футбол, антирекорд
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