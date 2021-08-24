МВФ дал Лукашенко почти миллиард долларов

Беларусь не попала в число стран с нелегитимными режимами, которые МВФ отказался финансировать.

Международный валютный фонд выделил Беларуси более 900 миллионов долларов. Как сообщает РБК, в понедельник вступило в силу решение о распределении между странами-участницами МВФ специальных прав заимствования (SDR).

Беларусь не попала в число стран с нелегитимными режимами, которые МВФ отказался финансировать. Таковыми признаны Венесуэла, Мьянма и Афганистан.

Золотовалютные резервы режима Александра Лукашенко в в итоге увеличились на 12 процентов – по состоянию на 1 августа они составляли 7,4 миллиарда долларов.

SDR – это не физический актив, отмечает РБК. Для использования за пределами внутренних транзакций с МВФ средства нужно конвертировать, что можно сделать различными способами: например, обменять на твердую валюту у другой страны или получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.

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