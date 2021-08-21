Талибы формируют совет по управлению Афганистаном

«Талибан» намеревается ввести в совет некоторых членов предыдущего правительства, предложив им министерские посты.

Руководство движения «Талибан» начало формировать совет, который будет руководить Афганистаном. Предварительно, в него войдут 12 человек. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники среди талибов.

Отмечается, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии движения Моулави Якуб, который является сыном основателя движения муллы Омара, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

Кроме того, талибы намереваются ввести в совет некоторых членов предыдущего правительства, предложив им министерские посты в новом кабинете на их выбор. На этот шаг в движении идут, по данным издания, с целью повысить легитимность нового правительства в глазах международного сообщества.

Наконец, талибы, как сообщается, хотели бы видеть в составе правящего совета и Ахмада Масуда – сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который в свое время был лидером Северного альянса. Однако, утверждают в издании, это маловероятно, поскольку Масуд в настоящий момент возглавил силы сопротивления талибам, находящиеся в афганской провинции Панджшер.

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