Россия обвинила Украину в «экоциде» из-за Крыма

Прекращение водоснабжения аннексированного полуострова привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения Украиной подачи воды в аннексированный Крым в апреле 2014 года.

Возбуждено дело по статье об экоциде. Россия обвиняет Украину в том, что водная блокада якобы привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».

«Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», – сказано в заявлении СК.

Там добавили, что устанавливают «все обстоятельства преступления и всех причастных к нему».

Тэги: Россия, крым, экоцид