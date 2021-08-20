Россия обвинила Украину в «экоциде» из-за Крыма
Прекращение водоснабжения аннексированного полуострова привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения Украиной подачи воды в аннексированный Крым в апреле 2014 года.
Возбуждено дело по статье об экоциде. Россия обвиняет Украину в том, что водная блокада якобы привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».
«Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», – сказано в заявлении СК.
Там добавили, что устанавливают «все обстоятельства преступления и всех причастных к нему».