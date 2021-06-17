Минфин заговорил о продлении программы МВФ

Программа stand-by может быть продлена на полгода после согласования с партнерами, говорит Марченко.

Власти Украины рассматривают возможность продления действующей программы МВФ stand-by, заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина в среду, 25 августа.

«Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продлении пока рано», – сказал он.

По словам министра, решение должно быть согласовано с партнерами.

Марченко напомнил, что в сентябре ожидается визит миссии фонда в Украину.

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом, не считая 2,7 млрд долларов в рамках распределения фонда, которое состоялось 23 августа.

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