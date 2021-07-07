Украина просит у США гарантий по облигациям

В Минфине надеются, что с приходом Байдена Украина сможет получить от США новые гарантии под гособлигации.

Украина обратилась к США насчет предоставления новых гарантий по облигациям госдолга. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко, который вел переговоры на эту тему во время визита в США в июле, пишет Интерфакс-Украина в среду, 25 августа.

«Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США», – рассказал он. По словам Марченко, главным условием такого решения будет продолжение сотрудничества с МВФ. «Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию», – пояснил министр.

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