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08:00 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стало известно как Киев очищает воду

В столице за два года модернизировали Днепровскую водопроводную станцию, на очереди – Деснянская.

В Киеве 40% водопроводной воды очищается с помощью бесхлорных технологий, которые используют в ЕС. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Киевводоканал.

Отмечается, что это стало возможным благодаря модернизации Днепровской водопроводной станции в 2018-2020 годах и строительству завода по производству диоксида хлора. Также были модернизированы 14 артезианских насосных станций, на которых сразу производят средство для очистки воды – гипохлорит натрия.

Кроме того, чтобы обеззараженная по новой технологии вода до подачи в сеть сохранялась в надлежащих условиях, не теряя своего качества, Киевводоканал реконструировал резервуар чистой воды емкостью 5 тысяч кубометров на Днепровской водопроводной станции использованные для этого немецкие материалы позволят эксплуатировать станцию еще минимум 50 лет.

Также сообщается, что в ближайшие два года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, после чего все население столицы будет получать питьевую воду, обеззараженную по современным европейским технологиям.

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Тэги: Киев, Кличко, очистка воды, водопроводная станция
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