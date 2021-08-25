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07:51 26 Августа 2021 0 Комментарии
В ВСУ появилась первая женщина-генерал
Очередное воинское звание – бригадный генерал- было присвоено командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Татьяне Остащенко.
Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что почти четверть общей численности Вооруженных Сил сейчас – женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы, подчеркнул министр.
30 июля министр обороны Украины подписал приказ о назначении Татьяны Остащенко на пост командующего Медицинских сил.
В армии Остащенко прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны.
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Тэги: женщина, генерал, Вооруженные силы Украины
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