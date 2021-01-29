В Украине отменен запрет на отключение населения за долги по коммуналке

Для восстановления подачи коммунальных услуг придется погасить задолженность и оплатить услугу повторного подключения.

В Украине официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг. Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день. Об этом сообщает издание ExPro.

Ранее запрет был введен на период действия карантина. Теперь поставщики вправе отключать должников через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина.

Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать задолжавших украинцев от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг, потребителям придется не только погасить задолженность, но и оплатить услугу повторного подключения.

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