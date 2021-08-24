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16:00 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вопрос деоккупации Крыма сдвинулся с места – Кулеба

После запуска Крымской платформы Украина продолжит работу по полуострову на пяти направлениях.

Саммит Крымской платформы сдвинул с места вопрос по Крыму, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 26 августа.

«Запуск Крымской платформы стал поражением для России», – заявил он.

Как рассказал Кулеба, после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях:

  • укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма,
  • применение санкций,
  • противодействие нарушению прав человека,
  • обеспечения безопасности и свободы судоходства,
  • преодоления экономических и экологических последствий оккупации.
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Тэги: саммит, Кулеба, Крымская платформа, деоккупация крыма
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