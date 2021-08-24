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16:00 26 Августа 2021 0 Комментарии
Вопрос деоккупации Крыма сдвинулся с места – Кулеба
После запуска Крымской платформы Украина продолжит работу по полуострову на пяти направлениях.
Саммит Крымской платформы сдвинул с места вопрос по Крыму, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 26 августа.
«Запуск Крымской платформы стал поражением для России», – заявил он.
Как рассказал Кулеба, после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях:
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма,
- применение санкций,
- противодействие нарушению прав человека,
- обеспечения безопасности и свободы судоходства,
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.
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Тэги: саммит, Кулеба, Крымская платформа, деоккупация крыма
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