У США и Украины нет разногласий по СП-2

Украина продолжает активную работу против СП-2, предоставляя информацию обо всех компаниях, задействованных в проекте.

Между Соединенными Штатами и Украиной относительно газопровода Северный поток-2 разногласий нет. Вашингтон считает его геополитическим проектом России. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Голос Америки.

«И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом», – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что только Белый дом может принимать решения о санкциях относительно газопровода.

«Но мы абсолютно четко ощущаем заинтересованность США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы Северный поток-2 не стал оружием против Украины и региона», – отметила Маркарова.

Посол добавила, что украинская сторона продолжает активную работу против Северного потока-2, предоставляя партнерам информацию обо всех компаниях, задействованных в данном проекте.

«Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить», – резюмировала Маркарова.

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