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19:00 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые обнаружили новый риск от вакцины Pfizer

У вакцинированных незначительно повышается вероятность возникновения болезней сердца, однако у заболевших коронавирусом эта угроза значительно выше.

Новое исследование показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита. Результаты исследования израильских и американских ученых опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали это заболевание. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19.

«В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек)», – заявили авторы исследования.

По словам ученых, риск этого потенциально серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом – 11 случаев на 100 тысяч человек.

Кроме того, вакцина незначительно повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и других опасных заболеваний.

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Тэги: Ученые, Pfizer, вакцинация, covid-19
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