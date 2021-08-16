В МОЗ спрогнозировали дату нового локдауна

Значительное ухудшение ситуации ожидается в ноябре, но возможно его удастся оттянуть на декабрь-январь.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что уже в ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун. Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина.

«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», – сообщил Кузин.

Однако, по его словам, если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимает местная власть, однако, как говорит Кузин, если ситуация сильно ухудшится, то максимальные ограничения по всей стране могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов «накроет» первым, главный санитарный врач ответил, что пока ухудшение есть во всех регионах. Но пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.

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