В Минэкономики объяснили, могут ли уволить за отказ от вакцинации

Работодатели не имеют правовых оснований принуждать работников вакцинироваться или привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от прививок.

Законодательство Украины не содержит оснований для работодателей заставлять работников вакцинироваться. Прививка от COVID-19 в Украине добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. Об этом говорится в письме-разъяснении директората развития рынка труда и условий оплаты Минэкономики.

В документе отмечается, что в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса Украины оказание медицинской помощи физическому лицу, достигшему 14 лет, производится с его согласия.

Кроме того, статьей 43 Основ законодательства об охране здоровья Украины определено, что для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо согласие информированного пациента.

Кроме того, в пункте 3 своей Резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию, отмечается в письме.

В то же время по инициативе собственника трудовой договор может быть расторгнут в случае состояния здоровья работника, которое препятствует выполнению работы. Такое увольнение может быть проведено лишь на основании фактических данных, подтверждающих, что работник не может надлежащим образом исполнять возложенные на него трудовые обязанности. Увольнение работника по этому основанию не является мерой дисциплинарного взыскания.

В соответствии со статьей 147 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена одна из следующих мер взыскания: выговор или увольнение.

Вместе с тем, законодательством определено, что нарушение трудовой дисциплины – это неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. Следовательно, отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Кроме того, Дорожной картой по внедрению вакцины от COVID-19, утвержденной приказом Министерства здравоохранения от 24.12.2020 № 3018, установлено, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.

«Таким образом, учитывая вышеизложенное, не усматривается правовых оснований у работодателя принуждать работников вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 и/или привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ вакцинироваться от этой болезни», – говорится в разъяснении Минэкономики относительно вакцинации.

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