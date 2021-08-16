Полицейские подали в суд на Трампа из-за атаки на Капитолий

Семеро полицейских Капитолия США подали в в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, на бывшего президента Дональда Трампа.

Сторона обвинения утверждает, что бывший президент вступил в сговор с крайне правыми экстремистскими группировками с целью спровоцировать нападение на Конгресс 6 января.

Об этом сообщает Reuters.

Иск подан в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия. В нем офицеры утверждают, что нападение стало кульминацией продолжавшейся несколько месяцев риторики Трампа, который, по их словам, знал о возможности насилия и активно поощрял его в надежде остановить подтверждение победы президента Джо Байдена на выборах.

В иске утверждается, что Трамп был в сговоре с экстремистскими группами The Proud Boys и The Oathkeepers, а также с крайне правыми политическими деятелями, включая Роджера Стоуна и Али Александра, которые способствовали выступлению Трампа у Белого дома прямо перед атакой на Капитолий.

Источник:

Тэги: полицейские, Трамп, штурм Капитолия