НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
20:30 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ИГ рассказали, как устроили теракт в Кабуле

Устроивший взрыв у ворот аэропорта смертник прошел все пропускные пункты и приблизился к американским военным на пять метров.

Смертник террористической организации «Исламское государство» вплотную приблизился к американским военным перед взрывом у аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на заявление группировки ИГИЛ.

Там сообщили, что смертника звали Абдул-Рахман Логари.

Он преодолел все контрольно-пропускные пункты на подступах к аэропорту и подошел к американским военным на расстояние пяти метров.

Тем временем в Пентагоне заявляют, что у аэропорта Кабула произошел один взрыв, а не два.

По данным СМИ, всего в столице Афганистана вчера произошло шесть взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере 170 человек, в том числе 13 американцев. Число пострадавших достигло 200 человек.

Источник:
Тэги: терракты, иг
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.08.2021 19:34
США посоветовали американцам избегать ЛГБТ-прайдов в Украине
ТОР
27.08.2021 18:34
Кому и почему будет полезен МакБук Про 13?
ТОР
27.08.2021 18:33
Министр объяснил свое заявление о пенсиях
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под Керчью возвели дамбу для предотвращения наводнений

21:35  Украина

В ИГ рассказали, как устроили теракт в Кабуле

20:30  Мир

США посоветовали американцам избегать ЛГБТ-прайдов в Украине

19:34  Украина

Кому и почему будет полезен МакБук Про 13?

18:34  Мир

Министр объяснил свое заявление о пенсиях

18:33  Украина

Бельгійські журналісти випустили документальний фільм до Дня Незалежності України

17:37  Украина

Интересный нюанс в освещении визита патриарха Варфоломея украинскими и зарубежными СМИ

17:28  Украина

Минздрав ожидает снижение темпов вакцинации зимой

17:00  Украина

Украина и США подпишут три оборонных соглашения

16:00  Украина

Роналду уходит из «Ювентуса»

15:28  Мир

УПЦ МП могут признать «террористической организацией»?

15:20  Украина

Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

15:00  Мир

В Москве считают, что Украина «приватизировала» День крещения Руси

14:29  Украина

Летевший в Молдову самолет Зеленского сел в Одессе

14:00  Украина

Санврач Украины «отмерил» пандемии еще 2-5 лет

13:00  Украина

Резников рассказал о первом заседании ТКГ после паузы

12:00  Украина

В Минэкономики объяснили, могут ли уволить за отказ от вакцинации

11:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com