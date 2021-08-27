В ИГ рассказали, как устроили теракт в Кабуле

Устроивший взрыв у ворот аэропорта смертник прошел все пропускные пункты и приблизился к американским военным на пять метров.

Смертник террористической организации «Исламское государство» вплотную приблизился к американским военным перед взрывом у аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на заявление группировки ИГИЛ.

Там сообщили, что смертника звали Абдул-Рахман Логари.

Он преодолел все контрольно-пропускные пункты на подступах к аэропорту и подошел к американским военным на расстояние пяти метров.

Тем временем в Пентагоне заявляют, что у аэропорта Кабула произошел один взрыв, а не два.

По данным СМИ, всего в столице Афганистана вчера произошло шесть взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере 170 человек, в том числе 13 американцев. Число пострадавших достигло 200 человек.

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