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06:17 28 Августа 2021 0 Комментарии
В Днепре презентовали стильную одежду для похорон
Одно из местных ритуальных агентств презентовало коллекцию женской одежды для похорон. Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гробы.
Как объяснили в агентстве, женщина должна быть красивой и стильной и после смерти.
Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гробы, закрыть глаза и сложить соответствующим образом руки. Некоторые из них держали в руках цветы. Кроме того, возле гробов были выставлены и погребальные венки.
Девушки были одеты в платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. Их головы были покрыты платками.
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Тэги: похороны, одежда, город Днепр
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