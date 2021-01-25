В Днепре презентовали стильную одежду для похорон

Одно из местных ритуальных агентств презентовало коллекцию женской одежды для похорон. Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гробы.

Как объяснили в агентстве, женщина должна быть красивой и стильной и после смерти.

Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гробы, закрыть глаза и сложить соответствующим образом руки. Некоторые из них держали в руках цветы. Кроме того, возле гробов были выставлены и погребальные венки.

Девушки были одеты в платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. Их головы были покрыты платками.

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