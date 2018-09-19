Ученые случайно обнаружили самый северный остров Земли

Ученые из Дании и Швеции говорят, что случайно обнаружили у побережья Гренландии новый остров, который стал самым северным участком суши на планете.

В июле этого года научная группа отправилась на сбор образцов в район острова Оодаак, который до сих пор считался самым северным в мире. О его существовании было известно с 1978 года, однако несколько экспедиций в последующие годы его обнаружить не смогли.

Ученые говорят, что движение льдов в этом районе постоянно приводит к появлению и исчезновению новых островков почвы.

«Нас в небольшом вертолете было шестеро, – рассказал научный руководитель группы Мортен Раш из Университета Копенгагена. – Когда мы достигли места, где должен был находиться Оодаак, мы его там не обнаружили».

Ученый объясняет, что для этой части мира карты составлены не слишком точно.

«Так что мы начали искать остров. Спустя несколько очень захватывающих минут мы приземлились на странном участке, покрытом грязью, безо всякой растительности, с ледниковыми отложениями и гравием. Со всех сторон он был окружен морем. В общем, это не слишком приятное место», – продолжает Раш.

Сначала ученые решили, что все же побывали на Оодааке. Но после возвращения на базу они сверили точное местонахождение обнаруженного участка с датскими чиновниками, отвечающими за учет арктических островов, и поняли, что речь идет о совершенно новом острове: он находится на 780 метров северо-западнее Оодаака.

О судьбе острова Оодаак при этом ничего не сообщается – не исключено, что он исчез под поверхностью воды.

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