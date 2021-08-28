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12:30 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известен новый симптом COVID-19

Сейчас врачи практически не встречают у заразившихся исчезновение обоняния или вкуса, зато частыми стали желудочно-кишечные расстройства.

Коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей. При этом изменились и первые симптомы болезни. Об этом сообщил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко передает в субботу, 28 августа, ТСН.

«Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было. Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого раньше не наблюдалось так часто», – пояснил медик.

Он добавил, что сейчас также большинство больных имеют тяжелые поражения легких.

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Тэги: вакцинация, симптомы, covid-19
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