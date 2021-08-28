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17:00 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выявлены отличия антител у вакцинированных и переболевших COVID-19

Иммунитет после перенесенного полноценного коронавирусного заболевания сильнее, чем после прививки.

Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксаны Драпкиной, иммунитет после заболевания больше укреплен и лучше защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

«Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое – это вирус только, например, на S-белок», – отметила эксперт.

Ответ со стороны антител после вакцинации меньше. Однако специалист все-таки советует вакцинироваться. Таким образом можно избежать заражения и заболевания.

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Тэги: иммунитет, антитела, вакцинация, covid-19
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