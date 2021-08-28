Известна дата отпуска лекарств по е-рецепту

В Украине запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов стартует весной 2022 года.

Все рецептурные препараты отпускать только по электронному рецепту в Украине начнут с весны 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами.

«Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт», – сказал глава Минздрава.

Он добавил, что – одно из условий дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Также Ляшко напомнил, что Минздрав определил перечень основных критических лекарственных средств – это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае ЧС и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

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