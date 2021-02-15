Полицейские организовали незаконное прослушивание граждан

Задержан бывший работник ГУ Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2000 долларов США.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц по факту нарушения тайны телефонных разговоров. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области, организовала схему предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение. Для этого использовались специальные средства, предназначенные для негласного снятия информации.

Правоохранители задержали бывшего оперативного работника Главного управления Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2000 долларов США. Позже по результатам проведения судебных экспертиз было сообщено о подозрении действующему работнику ГУ ЧП в Черкасской области.

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