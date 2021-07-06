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16:00 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла новая партия Pfizer

Фонд ЮНИСЕФ помог доставить в страну 188 тысяч доз вакцины, которые передало правительство США.

В Украину в воскресенье, 29 августа, прибыла новая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech размером 188 370 доз. Ее Украине передало правительство США, а помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

«Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира», – сообщили в ЮНИСЕФ.

Новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

В организации добавили, что до конца 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы.

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Тэги: вакцина, Pfizer
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