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19:30 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине две области не соответствуют зеленой зоне карантина

В Винницкой области наблюдается красный уровень по динамике госпитализаций, а в Черкасской области слишком низкий уровень охвата тестирования.

В Украине две области – Винницкая и Черкасская – не соответствуют зеленой зоне эпидбезопасности по одному из показателей. Это следует из данных на сайте Министерства здравоохранения, которые были обнародованы в воскресенье, 29 августа.

Так, в Винницкой области наблюдается красный уровень по показателю динамики госпитализаций. По информации Минздрава, он в данном регионе составляет 54,9% (норма не более 50%).

Также в Черкасской области длительное время наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

Все остальные регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина.

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Тэги: карантин, вакцинация, covid-19, локдаун, зеленая зова
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