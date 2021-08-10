В Украине две области не соответствуют зеленой зоне карантина

В Винницкой области наблюдается красный уровень по динамике госпитализаций, а в Черкасской области слишком низкий уровень охвата тестирования.

В Украине две области – Винницкая и Черкасская – не соответствуют зеленой зоне эпидбезопасности по одному из показателей. Это следует из данных на сайте Министерства здравоохранения, которые были обнародованы в воскресенье, 29 августа.

Так, в Винницкой области наблюдается красный уровень по показателю динамики госпитализаций. По информации Минздрава, он в данном регионе составляет 54,9% (норма не более 50%).

Также в Черкасской области длительное время наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

Все остальные регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина.



Тэги: карантин, вакцинация, covid-19, локдаун, зеленая зова