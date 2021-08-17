В Италии загорелся многоэтажный жилой дом

На месте возгорания раболи пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.

В итальянском Милане загорелся 15-этажный жилой дом Об этом 29 августа сообщает Ansa.

Сообщается, что пока неизвестно сколько человек находится в доме, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что в доме проживает около 70 семей.

На месте событий работают пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.

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