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08:00 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Италии загорелся многоэтажный жилой дом

На месте возгорания раболи пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.

В итальянском Милане загорелся 15-этажный жилой дом Об этом 29 августа сообщает Ansa.

Сообщается, что пока неизвестно сколько человек находится в доме, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что в доме проживает около 70 семей.

На месте событий работают пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.

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Тэги: Италия, пожар, жилой дом
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