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08:00 30 Августа 2021 0 Комментарии
В Италии загорелся многоэтажный жилой дом
На месте возгорания раболи пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.
В итальянском Милане загорелся 15-этажный жилой дом Об этом 29 августа сообщает Ansa.
Сообщается, что пока неизвестно сколько человек находится в доме, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что в доме проживает около 70 семей.
На месте событий работают пожарные. По предварительным данным, очаг огня находится на верхних этажах дома.
#Italy Milan Via Antonini #fire 29/08/2021 pic.twitter.com/eRAvy6E2q4
— Nicole Elisei (@EliseiNicole) August 29, 2021
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Тэги: Италия, пожар, жилой дом
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