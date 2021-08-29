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05:11 30 Августа 2021 0 Комментарии
Талибы убили известного исполнителя народной афганской музыки
Фавад Андараби был убит после заявления пресс-секретаря «Талибана», что они будут пытаться «убедить людей» не исполнять музыку публично.
«Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям», — сообщил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
Фавада Андараби вытащили из его дома, а потом застрелили. Андараби хорошо знали в долине.
27 августа пресс-секретаря «Талибана» заявил, что «музыка запрещена в исламе», но талибы надеются не оказывать давление, а «убедить людей не делать таких вещей».
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Тэги: Афганистан, музыка, талибы
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