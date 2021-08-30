В РФ заявили о налаживании контактов с талибами

России «нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане», заявили в МИД РФ.

В МИД России заявляют, что уже налаживают отношения с захватившими власть в Афганистане талибами. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, пишет ТАСС.

«Во-первых, мы уже налаживаем, в Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно. И мы будем налаживать… Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане», – сказал дипломат.

«Понятно, у нас, как и у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека, но при всем этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем», – добавил он.

Также, по его словам, Россия не исключает новые авиаудары США по целям в Афганистане и рассчитывает, что оставленное военными США оружие не будет использоваться для новой гражданской войны в стране.

Кабулов считает, что Запад не должен создавать дополнительные препятствия для нормализации ситуации в стране.

Кроме того, он заявил, что Россия готова принимать участие в обсуждении социально-экономической реабилитации Афганистана.

По его мнению, представители ООН должны вернуться в Афганистан, чтобы точно оценивать ситуацию с беженцами.

Дипломат считает, что наплыв беженцев из Афганистана в Европу неизбежен, но процесс «можно будет упорядочить».

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