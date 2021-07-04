РФ диктует условия поставки газа – ГТС

Кремль не будет считаться с затратами ради лишения Украины транзита и усиления политического и военного давления, уверен Сергей Макогон.

Новый газовый контракт Венгрии и Газпрома в обход территории Украины направлен на усиление давления на Украину. Это пример того, как Газпром диктует условия поставки газа, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Вместо прямого маршрута РФ-Украина-Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия значительно дольше», – подчеркнул Макогон.

По его словам, газ, поставляемый венгерским потребителям по такому маршруту, не может быть дешевле украинского, «но Газпром удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газ».

Глава Оператора ГТС считает, что Москва не будет считаться с затратами ради своей цели – лишения Украины транзита и усиления политического и военного давления.

«Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического Сообщества, чтобы европейски трейдеры могли самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки. Сейчас же Кремль продолжает использовать принцип «разделяй и властвуй», – подчеркнул Макогон.

Тэги: Россия, Кремль, гтс, поставка газа