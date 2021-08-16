США завершили свою миссию и покинули Афганистан

В американском оборонном ведомстве подтвердили, что силы Соединенных Штатов покинули Афганистан.

Вывод американских войск из Афганистана завершен. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, сообщил MailOnlinе.

По его словам, США и их союзники в ходе эвакуации вывезли из страны более 123 тыс. гражданских лиц.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», - отметил он в ходе брифинга.

Он отметил, что военное присутствие США в Афганистане длилось 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

В то же время, в Белом доме заявили, что США обсуждают с мировыми партнерами ситуацию в Афганистане. Речь идет о работе аэропорта в Кабуле после 31 августа.

«Мы в настоящее время работаем с партнерами в этом регионе над тем, как его держать в рабочем, операционном состоянии», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что подобные переговоры ведутся также и в отношении региональных воздушных гаваней.

Также Псаки заверила, что США и дальше будут продолжать работу над выдачей виз афганцам, которые помогали американцам в Афганистане.

По данным местных СМИ, аэропорт Кабула полностью перешел под контроль «Талибана». После вылета американской авиации в городе раздался салют из вооружения.

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