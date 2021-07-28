Белорусского комика высылают из России за шутку о русских

Идраку Мирзализаде после шутки о том, как в России относятся к представителям национальных меньшинств, запретили жить в РФ.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», – говорится в сообщении МВД РФ.

До этого в августе Таганский суд Москвы арестовал стендапера на 10 суток по делу о разжигании межнациональной вражды. В суде Мирзализаде свою вину не признал, заявив, что высмеивал бытовой национализм.

Поводом стало выступление Мирзализаде в марте в юмористической программе «Разгоны», где и прозвучала шутка. В ней шла речь о том, с какими сложностями сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.

В России эта шутка приобрела большой резонанс. Например, житель города Пенза вышел на одиночный пикет с фото комика и плакатом «Враг русского народа». А в Москве Мирзализаде избили двое мужчин, потребовав у него извиниться.

Также стендапер получал много угроз в сети.

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