НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
14:01 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Резервы Украины выросли до максимума за девять лет

Уровень золотовалютных резервов удалось рекордно нарастить благодаря траншу МВФ в 2,7 миллиарда долларов.

После получения от МВФ 2,7 млрд долларов международные резервы Национального банка выросли до 31,5 млрд долларов – это максимум за девять лет. Об этом сообщил во вторник, 31 августа, глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

«Это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ», – отметил он.

Отметим, больший объем резервов был на 1 мая 2012 года – 31,661 млрд долларов.

Источник:
Тэги: мвф, резервы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2021 18:00
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты
ТОР
26.08.2021 10:00
Минфин представит законопроект о косвенных методах определения доходов
ТОР
25.08.2021 18:00
Минфин заговорил о продлении программы МВФ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com