Резервы Украины выросли до максимума за девять лет

Уровень золотовалютных резервов удалось рекордно нарастить благодаря траншу МВФ в 2,7 миллиарда долларов.

После получения от МВФ 2,7 млрд долларов международные резервы Национального банка выросли до 31,5 млрд долларов – это максимум за девять лет. Об этом сообщил во вторник, 31 августа, глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

«Это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ», – отметил он.

Отметим, больший объем резервов был на 1 мая 2012 года – 31,661 млрд долларов.

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