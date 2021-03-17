Украина и США договариваются об усилении торговли

Отмечается, что они обсуждали усиление экономических и торговых отношений между странами.

В рамках визита украинской делегации в США состоялась встреча торгового представителя США Кэтерин Тай с министром экономики Украины Алексеем Любченко, сообщает Голос Америки во вторник, 31 августа.

Тай отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.

«Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, – сказала она.

Также обсуждались перспективы увеличения инвестиций между странами, регуляторные вопросы, цифровая торговля, проблемы интеллектуальной собственности.

Кроме того, были выражены общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.