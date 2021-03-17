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Главная » Украина » Экономика
16:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина и США договариваются об усилении торговли

Министр экономики Украины Любченко обсудил ряд экономических вопросов с торговым представителем США.

В рамках визита украинской делегации в США состоялась встреча торгового представителя США Кэтерин Тай с министром экономики Украины Алексеем Любченко, сообщает Голос Америки во вторник, 31 августа.

Отмечается, что они обсуждали усиление экономических и торговых отношений между странами.

Тай отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.

«Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, – сказала она.

Также обсуждались перспективы увеличения инвестиций между странами, регуляторные вопросы, цифровая торговля, проблемы интеллектуальной собственности.

Кроме того, были выражены общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.

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Тэги: США, торговля
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