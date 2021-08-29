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17:00 31 Августа 2021 0 Комментарии
Озвучены потери военных на Донбассе за август
За последний месяц лета от обстрелов на Донбассе погибли девять военных. Тогда как за год – 45.
С начала августа на Донбассе погибли девять военных, 28 были ранены. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
В частности, за минувшие сутки погиб один боец, еще двое получили ранения и травмы.
А за прошлую неделю на Донбассе погибли двое военных.
При этом за год перемирия, объявленного с 27 июля 2020 года, на Донбассе погибли 45 военных.
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Тэги: Донбасс, потери, август, всу
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