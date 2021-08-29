Озвучены потери военных на Донбассе за август

За последний месяц лета от обстрелов на Донбассе погибли девять военных. Тогда как за год – 45.

С начала августа на Донбассе погибли девять военных, 28 были ранены. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, за минувшие сутки погиб один боец, еще двое получили ранения и травмы. А за прошлую неделю на Донбассе погибли двое военных. При этом за год перемирия, объявленного с 27 июля 2020 года, на Донбассе погибли 45 военных.

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